Журналисты NYT не подпишут «пересмотренную политику» Пентагона

Американское издание The New York Times отказывается подписывать новое соглашение о правилах аккредитации для СМИ, введённое Военным министерством США. Такая позиция газеты следует из её официального заявления.

Глава вашингтонского бюро издания Ричард Стивенсон заявил, что причиной отказа стала угроза наказания для журналистов за сбор обычных сведений для новостей, что является правом, закреплённым первой поправкой к Конституции США.

«Журналисты New York Times не подпишут пересмотренную политику Пентагона в отношении пресс-пропусков, которая угрожает им наказанием за обычный сбор новостей, гарантированный первой поправкой (Конституции США о свободе прессы – прим. Life.ru)», — говорится в редакционном заявлении газеты.

Издание отмечает, что ежегодно Вооружённые силы США финансируются почти на один триллион долларов за счёт денег налогоплательщиков. В связи с этим газета утверждает, что общественность имеет право знать, как действуют правительство и военные. Кроме того, в заявлении подчёркивается, что редакция выражала обеспокоенность этой инициативой Пентагона с самого момента её появления.

Ранее Life.ru писал, что в Пентагоне прозвучал призыв к генералам готовиться к войне. Глава Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн прямо заявил о необходимости для США быть в полной боевой готовности к крупномасштабному конфликту.