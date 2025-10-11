Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 06:10

Медведев: Позиция КНДР по СВО исключительно важна для России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва высоко оценивает последовательную и принципиальную позицию Пхеньяна, выражающую поддержку специальной военной операции России на Украине. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе официальных переговоров с верховным лидером КНДР Ким Чен Ыном в столице Корейской Народно-Демократической Республики.

«Для нас исключительно важной является позиция Трудовой партии Кореи, КНДР по поводу специальной военной операции», — подчеркнул Медведев.

Российский политик отметил стратегический характер двустороннего партнёрства между Москвой и Пхеньяном в современных международных условиях. Видеоматериалы с встречи высокого уровня были размещены на официальной странице Медведева в социальной сети «ВКонтакте», где наглядно продемонстрирована конструктивная атмосфера диалога между российской делегацией и северокорейским руководством.

Медведев в Пхеньяне поблагодарил КНДР за поддержку СВО
Медведев в Пхеньяне поблагодарил КНДР за поддержку СВО

Напомним, что в рамках своего визита в Северную Корею, приуроченного к 80-летию Трудовой партии Кореи, Дмитрий Медведев провёл сегодня памятные мероприятия. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ возложил венок к монументу Освобождения в Пхеньяне, почтив память советских воинов, а также возложил цветы к статуям основателей КНДР – Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • КНДР
  • Ким Чен Ын
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar