Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 06:18

Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина и отметил важность связей с КНДР

Председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что президент РФ Владимир Путин считает крайне важным развитие двусторонних отношений с КНДР.

«Хотел бы передать товарищеский привет от вашего коллеги, президента [России] Владимира Путина, который придаёт огромное значение всестороннему развитию наших двусторонних связей», — сказал он.

Во время переговоров он подчеркнул важность укрепления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном и передал привет от президента Владимира Путина. Кадры встречи были опубликованы на странице Медведева во «ВКонтакте».

Медведев: КНДР продолжит всесторонне развиваться под руководством Ким Чен Ына
Медведев: КНДР продолжит всесторонне развиваться под руководством Ким Чен Ына

Ранее Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Пхеньяне, выразил благодарность Северной Корее за поддержку российской спецоперации на Украине и подчеркнул укрепление связей между двумя странами. Он отметил, что характер отношений как между людьми, так и между государствами проявляется в период испытаний, и этот принцип полностью применим к союзничеству Москвы и Пхеньяна.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Совбез РФ
  • КНДР
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar