Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина и отметил важность связей с КНДР

Председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что президент РФ Владимир Путин считает крайне важным развитие двусторонних отношений с КНДР.

Ранее Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Пхеньяне, выразил благодарность Северной Корее за поддержку российской спецоперации на Украине и подчеркнул укрепление связей между двумя странами. Он отметил, что характер отношений как между людьми, так и между государствами проявляется в период испытаний, и этот принцип полностью применим к союзничеству Москвы и Пхеньяна.