По приказу Лукашенко Вооружённые силы Белоруссии приведены в высшую готовность

В Белоруссии начата комплексная проверка боеготовности национальных Вооружённых сил с приведением их в высшую степень готовности. Об этом сообщила официальная пресс-служба Министерства обороны республики.

«В рамках проверки боевой готовности по поручению главнокомандующего Вооружёнными силами — президента Республики Беларусь (Александр Лукашенко — прим.Life.ru) проводится комплекс мероприятий по приведению их в высшие степени боевой готовности с целью проверки», — говорится в официальном тексте ведомства.

Уточняется, что ряд подразделений осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы.

Общее руководство проводимой проверкой осуществляется Государственным секретариатом Совета Безопасности Белоруссии.

Напомним, что в сентябре 2025 года Россия и Белоруссия провели совместные стратегические учения под кодовым названием «Запад-2025». Целью этих учений была оценка способности двух стран обеспечивать военную безопасность Союзного государства, а также готовности к отражению потенциальных угроз извне. Основные этапы учений проходили на территории России и Белоруссии, включая акватории Баренцева и Балтийского морей. Президент России Владимир Путин остался доволен ходом и результатами российско-белорусских учений «Запад-2025».