В США заключённый 42 года прождал смертной казни и в итоге умер своей смертью

Ожидающий казни американец Фред Синглтон умер естественной смертью в тюремной больнице в возрасте 81 года. Об этом агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на департамент исправительных учреждений Южной Каролины. Мужчина 42 года ожидал казни на электрическом стуле.

«Заключённый из Южной Каролины, который провел 42 года в камере смертников, умер естественной смертью в тюремной больнице», — пишет агентство.

В 1983 году мужчину приговорили к смертной казни за изнасилование, убийство и кражу. Он стал рекордсменом по сроку пребывания в камере смертников в штате. Причина столь длительного заключения заключалась в решении суда, согласно которому его психическое состояние не позволяло ему осознать предстоящую казнь. Его способность отвечать на вопросы адвокатов ограничивалась лишь «да» или «нет». Однако принудительное лечение для достижения цели исполнения приговора было запрещено. Таким образом, смертный приговор оставался в силе в надежде на возможное выздоровление благодаря достижениям в психиатрии.

Ранее Life.ru сообщал, что в американском штате Теннесси была проведена казнь 69-летнего Байрона Блэка, осуждённого за тройное убийство. Во время введения смертельной инъекции у приговоренного сработал имплантированный дефибриллятор, что вызвало у него приступ боли, который власти отказались предотвратить, отклонив ходатайство защиты об отключении устройства.