Адвокат объяснил родителям, как «вычеркнуть» токсичную свекровь из жизни ребёнка навсегда

Далеко не всем везёт со свекровью и некоторые мамы хотят ограничить своих деток от общения с ними. Председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнёры» Екатерина Антонова в беседе с «Газетой.ru»пояснила, что полное прекращение общения ребёнка с бабушкой возможно, но лишь при наличии законных, веских оснований.

По её словам, Семейный кодекс РФ регулирует отношения между ребёнком и его родственниками. Родители имеют право определять круг лиц, контактирующих с несовершеннолетним. Однако адвокат уточнила, что это право не абсолютно: оно должно ставиться в зависимость от интересов ребёнка и его благополучия. Статья 67 СК РФ позволяет родителям через суд установить порядок общения с родственниками, если существует угроза правам чада.

Суд может ограничить контакты, включая бабушек, если будут представлены неопровержимые доказательства опасности. Антонова перечислила, что основаниями для такого решения могут служить подтверждённые факты жестокого обращения, аморальное поведение родственника, угрожающее моральному развитию ребёнка, а также наличие у него зависимостей (например, алкогольной), создающих прямую опасность.

Ключевую роль в таких разбирательствах, как отметила юрист, играют органы опеки и попечительства. Их специалисты проводят обследование жилищных условий, оценивают обоснованность заявленных требований и готовят заключение, которое суд обязательно принимает во внимание.

Законные представители могут подать иск в районный суд по месту жительства ответчика (бабушки), требуя запретить контакты. В этом случае необходимо приложить доказательную базу: заключения психологов, медицинские справки и показания свидетелей. Антонова посоветовала, что сбор необходимой документации может быть облегчен при участии опытного юриста, специализирующегося на семейных тяжбах.

«Судебное решение всегда ориентировано на защиту прав и интересов лица, не достигшего 18 лет, что делает процесс сложным, но выполнимым при наличии убедительных доказательств. Если свекровь действительно плохо влияет на ребенка, то мать, собрав необходимые доказательства, может воспрепятствовать подобному общению в суде», — резюмировала специалист.

Иногда степень ненависти между невесткой и свекровью перерастает в настоящую трагедию. Недавно в Санкт-Петербурге обе женщины покромсали друг друга ножом. В итоге их госпитализировали с тяжёлыми травмами. На данный момент их состояние неизвестно.