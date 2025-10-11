Валдайский форум
Американский политолог увидел в улыбке Путина на «Валдае» признак завершения СВО

Обложка © Life.ru

Улыбка главы государства Владимира Путина во время выступления на заседании клуба «Валдай» может свидетельствовать о приближении конца боевых действий на Украине. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в своем YouTube-канале.

«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на «Валдае» тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу», — отметил Миршаймер.

По мнению политолога, как украинская сторона, так и российский лидер демонстрируют понимание скорого завершения конфликта.

«Скоро конец»: Бывший сотрудник ЦРУ спрогнозировал завершение конфликта на Украине
Ранее спикер ГУР Украины Андрей Юсов допустил возможность завершения конфликта в 2025 году, но подчеркнул, что это зависит от множества факторов. Среди них он выделил усиление антироссийских санкций и продолжение экономической поддержки Украины со стороны Запада.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

