Улыбка главы государства Владимира Путина во время выступления на заседании клуба «Валдай» может свидетельствовать о приближении конца боевых действий на Украине. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в своем YouTube-канале.

«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на «Валдае» тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу», — отметил Миршаймер.

По мнению политолога, как украинская сторона, так и российский лидер демонстрируют понимание скорого завершения конфликта.

Ранее спикер ГУР Украины Андрей Юсов допустил возможность завершения конфликта в 2025 году, но подчеркнул, что это зависит от множества факторов. Среди них он выделил усиление антироссийских санкций и продолжение экономической поддержки Украины со стороны Запада.