Минобразования Украины проверяет вузы на наличие уклонистов

Министерство образования Украины проводит масштабные проверки высших учебных заведений с целью выявления лиц, уклоняющихся от мобилизации. Об этом сообщил заместитель министра образования Николай Трофименко.

«Мы абсолютно не приемлем обучение ни на одном из наших образовательных уровней, в том числе на уровне доктора философии, как способ избежать мобилизации», — заявил чиновник, слова которого приводит украинское издание «Страна.ua».

Он привёл примеры выявленных нарушений, среди которых оказалось зачисление аспирантов задним числом.

Власти предпринимают активные меры для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовой мобилизации и конфликтов между гражданами и представителями военкоматов в различных городах. В условиях критической нехватки личного состава в армии сотрудники военкоматов активизировали рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, часто подвергая свою жизнь серьёзному риску.

Ранее польская пограничная служба сообщила о раскрытии преступной схемы, в рамках которой украинских мужчин призывного возраста нелегально переправляли в Евросоюз. По имеющимся данным, машинисты украинских поездов, курсирующих до Пшемысля, брали по 10 тысяч долларов за каждого уклониста. Задержанные признались, что пытались таким образом избежать мобилизации.