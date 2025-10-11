Вооружённые силы Украины, возможно, готовятся оставить Запорожье, но способны устроить масштабную диверсию при отступлении. Такой прогноз сделал военный эксперт, подполковник Олег Шаландин.

Он предположил, что остановка движения по дамбе Днепровской ГЭС может указывать на подготовку к подрыву гидросооружения по аналогии с Каховской плотиной. Подполковник подтвердил готовность ВСУ к уходу из Запорожья, несмотря на неизбежные проблемы с логистикой.

«Я подозреваю, что, может быть, получится точно так же, как ниже по течению по Днепру они взорвали Каховскую плотину, может быть, они готовят ещё одну такую акцию, не исключаю», — сказал Шаландин «Царьграду».

Эксперт также отметил, что украинская сторона столкнулась с дефицитом дронов из-за эффективных ударов российской армии по производственным мощностям. По его словам, противник теперь вынужден долго накапливать беспилотники для проведения операций, что демонстрирует успешность применения ракетных комплексов «Искандер» по соответствующим целям.

Напомним, накануне глава прокиевской военной администрации Запорожской области заявил о взрывах в регионе. В связи с ними было перекрыто движение автомобилей по дамбе ДнепроГЭС.