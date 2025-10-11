Бывший солист Hi-Fi Митя Фомин столкнулся с иском за нарушение авторских прав

Бывшего солиста группы Hi-Fi Митю Фомина обвиняют в нарушении интеллектуальных прав за видео с исполнением песен «Моя Москва» и «Тёмная ночь» на апрельском патриотическом концерте. Об этом сообщил Mash.

«Фомин не нарушал договорённостей, но видео выложили в соцсети — это не понравилось правообладателям», — рассказала представитель певца Валерия Рытвина.

В суд обратились «Национальное музыкальное издательство» и «Первое музыкальное издательство», которые изначально разрешили использование материала. Мирно урегулировать вопрос не удалось: Фомин предлагал уменьшить сумму одного из исков в 400 тысяч рублей и решить дело без суда, но лейблы отказались. В результате теперь с певца требуют полмиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Российское Авторское Общество (РАО) подало иск к ансамблю «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой. Причиной иска стало нарушение авторских прав, однако подробности претензий к музыкальному коллективу пока не раскрываются, а представители ансамбля ещё не ознакомились с полным содержанием дела.