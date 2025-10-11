Бесценные реликвии Будды впервые покинули Индию для показа в Калмыкии

В Россию впервые доставлены одни из самых почитаемых буддийских святынь — реликвии Будды Шакьямуни из индийского Капилавасту. Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Калмыкия, куда прибыли священные артефакты.

Реликвии Будды Шакьямуни впервые доставлены на территорию России. Видео © Telegram / Правительство Республики Калмыкия

«Индийская делегация доставила в калмыцкую столицу реликвии исторического основателя буддизма Будды Шакьямуни – так называемые «реликвии Капилавасту», одны из самых почитаемых святынь. С почётным визитом в город прибыла делегация из Республики Индия, возглавляемая заместителем главного министра штата Уттар-Прадеш Кешавом Прасадом Маурьей», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что эти реликвии обладают огромной духовной ценностью для буддистов всего мира и крайне редко покидают место своего постоянного хранения. Особую значимость имеет тот факт, что первыми возможность увидеть святыни получили именно жители Калмыкии — российского региона с богатыми буддийскими традициями.

В пресс-службе добавили, что в самом калмыцком храме «Золотая обитель Будды Шакьямуни» хранится аналогичная святыня — шарира Будды, частица его останков в виде бусины, которая является одним из главных сокровищ буддийской Сангхи Калмыкии и выставляется для всеобщего обозрения по большим праздникам. Также напомнили, что в 2013 году в регион из Шри-Ланки был привезён и посажен росток дерева Бодхи.

Подчёркивается, что многонациональная и многоконфессиональная республика известна почитанием не только буддийских, но и православных святынь — в Казанском кафедральном соборе Элисты хранятся частицы мощей Николая Чудотворца и Животворящего Креста Господня.

Выставка священных реликвий из Индии будет работать с 12 по 18 октября, в течение всей недели жители Калмыкии и паломники смогут увидеть святыню в стенах «Золотой обители Будды Шакьямуни» и получить благословение.

Историческая справка: после земной смерти тело Будды было кремировано, а его прах разделён между различными общинами, включая общину Сакья из Капилавасту. В 1898 году при раскопках там были обнаружены гроб с надписью о содержащихся в нем реликвиях Будды и фрагменты костей, которые сегодня считаются одной из самых священных реликвий буддизма и хранятся в Национальном музее Индии.

