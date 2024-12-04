«Из-за злых духов»: Огромная статуя Будды раздавила монаха в Таиланде

В Таиланде произошла трагедия в одном из монастырей провинции Амнатчарен, где 29 ноября 12-метровая статуя Будды обрушилась на монахов. В результате инцидента один из служителей погиб, а пятеро получили различные травмы. Как сообщает издание The Thaiger, монумент установили на бетонное основание, и во время снятия форм он внезапно рухнул.

Статуя Будды. Фото © X / KhaosodEnglish

Причины обрушения статуи стали предметом обсуждения среди местных жителей и представителей монастыря. Некоторые уверены, что виноваты злые духи, которые могли быть недовольны изменениями на месте, где раньше стоял старинный дом. Они утверждают, что во время строительства монумента уже происходили несчастные случаи, что усиливает их веру в сверхъестественное вмешательство.

Однако настоятель монастыря Вирачате Чинвангсо отверг подобные предположения, объясняя случившееся инженерными ошибками. Он рассказал, что монах-прораб, приглашённый из другого храма, принял решение снять формы всего через день после заливки бетона. Монах высказал по этому поводу сомнения. Несмотря на заверения строителей в безопасности, конструкция не выдержала.

Вирачате Чинвангсо выразил соболезнования семьям пострадавших и подчеркнул необходимость более строгого подхода к строительству в будущем, чтобы избежать подобных трагедий.