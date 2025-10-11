Валдайский форум
11 октября, 08:04

Захарова с юмором отреагировала на «рекламу» курсов МИД с участием Тихановского

Обложка © Telegram / MID_Russia

Недавно в Сети был опубликован ролик, стилизованный под рекламу курсов иностранных языков МИД, в котором белорусский оппозиционер Сергей Тихановский заявляет о намерении выучить английский язык для общения с западными политиками. Его прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Захарова с юмором отреагировала на «рекламу» курсов МИД с участием Тихановского. Видео © Telegram / Мария Захарова

«Прислали «минутку рекламы». Дилемма: грех смеяться или грех было не воспользоваться?» — написала Захарова.

В опубликованном видео Тихановский признаётся в совершении ошибок и говорит о своём решении выучить английский, чтобы говорить с западными политиками «на одном языке». В финале ролика появляется информация о курсах иностранных языков при МИД РФ. Захарова сопроводила публикацию саркастическим комментарием, отметив, что не смогла пройти мимо подобной «рекламы».

Ранее Захарова прокомментировала заявления спикера украинского внешнеполитического ведомства Георгия Тихого о якобы нарушении Россией олимпийского перемирия. Она подчеркнула, что именно грузинское руководство под руководством Михаила Саакашвили нарушило олимпийское перемирие, а обвинения Киева она назвала примером «путаницы в голове».

Милена Скрипальщикова
