Российские танкисты применяют антидроновые «медузы» для защиты от БПЛА

Танкисты ВС России начали использовать против беспилотников-камикадзе специальные устройства под названием «медузы». Об этом рассказал наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск «Центр» Александр.

«Так называемая «медуза» — эффективное средство. Проверено, держат нормально», — отметил военнослужащий в беседе с РИА «Новости».

По его словам, первоначально танки защищали металлическими листами, но это ухудшало видимость и ограничивало поворот башни. Новая конструкция сохраняет манёвренность и обзор, обеспечивая при этом надёжную защиту от дронов.

