Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 08:16

Российские танкисты применяют антидроновые «медузы» для защиты от БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Танкисты ВС России начали использовать против беспилотников-камикадзе специальные устройства под названием «медузы». Об этом рассказал наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск «Центр» Александр.

«Так называемая «медуза» — эффективное средство. Проверено, держат нормально», — отметил военнослужащий в беседе с РИА «Новости».

По его словам, первоначально танки защищали металлическими листами, но это ухудшало видимость и ограничивало поворот башни. Новая конструкция сохраняет манёвренность и обзор, обеспечивая при этом надёжную защиту от дронов.

В Харьковской области ВС РФ уничтожили наёмников из США, Польши и Колумбии
В Харьковской области ВС РФ уничтожили наёмников из США, Польши и Колумбии

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Чугуеве Харьковской области, где находились украинские и британские боевики. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, с территории предприятия эвакуировали около 58 тяжелораненых иностранных военнослужащих.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar