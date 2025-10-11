Валдайский форум
11 октября, 08:42

Экс-министр ЖКХ Пермского края попался на краже продуктов из супермаркета

Обложка © gorodperm

Бывший министр энергетики и ЖКХ Пермского края Александр Фенев, ныне работающий в Пермском университете, был задержан за кражу продуктов в супермаркете. По данным URA.ru, мужчина неоднократно выносил неоплаченные товары, пока сотрудники магазина не вызвали полицию.

Фенев не в первый раз попадает в неприятные истории. В начале 2000-х он занимал руководящие должности в сфере ЖКХ, а в 2012 году возглавил министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. После реорганизации ведомства чиновник ушёл в коммерцию, а в 2024 году стал работать в Пермском университете, где занял должность главного хозяйственника.

До этого Фенев уже имел долги — в 2013 году приставы взыскивали с него штрафы и транспортный налог, а спустя десять лет он оказался в суде за неуплату коммунальных услуг. Тогда ТСЖ требовало с экс-министра почти 420 тысяч рублей, часть долга ему удалось выплатить до вынесения решения.

Теперь бывшему чиновнику грозит новая проверка: сотрудники Росгвардии доставили его в отдел полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вина будет доказана, Феневу может грозить штраф или до двух лет лишения свободы.

Ранее Тверской суд Москвы рассматривал дело бывшего министра РФ по делам открытого правительства Михаила Абызова, который в 2023 году был приговорён к 12 годам колонии за создание преступного сообщества, мошенничество, подкуп и отмывание денег. На этот раз его арестовали на два месяца по ходатайству следствия по новому обвинению в крупном мошенничестве, связанном с хищением средств «Российской венчурной компании». Сам Абызов свою вину отрицает.

Милена Скрипальщикова
