Экс-министр ЖКХ Пермского края попался на краже продуктов из супермаркета

Бывший министр энергетики и ЖКХ Пермского края Александр Фенев, ныне работающий в Пермском университете, был задержан за кражу продуктов в супермаркете. По данным URA.ru, мужчина неоднократно выносил неоплаченные товары, пока сотрудники магазина не вызвали полицию.

Фенев не в первый раз попадает в неприятные истории. В начале 2000-х он занимал руководящие должности в сфере ЖКХ, а в 2012 году возглавил министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. После реорганизации ведомства чиновник ушёл в коммерцию, а в 2024 году стал работать в Пермском университете, где занял должность главного хозяйственника.

До этого Фенев уже имел долги — в 2013 году приставы взыскивали с него штрафы и транспортный налог, а спустя десять лет он оказался в суде за неуплату коммунальных услуг. Тогда ТСЖ требовало с экс-министра почти 420 тысяч рублей, часть долга ему удалось выплатить до вынесения решения.

Теперь бывшему чиновнику грозит новая проверка: сотрудники Росгвардии доставили его в отдел полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вина будет доказана, Феневу может грозить штраф или до двух лет лишения свободы.

