Стали известны детали нового дела против экс-министра Абызова, уже осуждённого на 12 лет

Тверской суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца бывшего министра РФ по делам открытого правительства Михаила Абызова, который в 2023 году уже был осуждён на 12 лет за создание преступного сообщества, мошенничество, подкуп, а также за отмывание денег. Об этом рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — зачитала решение судья.

Абызова на этот раз обвиняют в крупном мошенничестве. Свою вину он отрицает. Как следует из материалов судебного дела, речь идёт о хищении средств «Российской венчурной компании». Потерпевшей стороной по делу признан представитель акционеров компании. Абызову по данному обвинению грозит до 10 лет колонии.