Стали известны детали нового дела против экс-министра Абызова, уже осуждённого на 12 лет
Экс-министр Абызов обвиняется в хищении денег у Российской венчурной компании
Тверской суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца бывшего министра РФ по делам открытого правительства Михаила Абызова, который в 2023 году уже был осуждён на 12 лет за создание преступного сообщества, мошенничество, подкуп, а также за отмывание денег. Об этом рассказали в пресс-службе судебной инстанции.
«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — зачитала решение судья.
Абызова на этот раз обвиняют в крупном мошенничестве. Свою вину он отрицает. Как следует из материалов судебного дела, речь идёт о хищении средств «Российской венчурной компании». Потерпевшей стороной по делу признан представитель акционеров компании. Абызову по данному обвинению грозит до 10 лет колонии.
Напомним, Михаил Абызов занимал пост министра с 2012 по 2018 год. В 2019-м его арестовали по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Позднее следствие нашло доказательства его участия в отмывании денег и коммерческом подкупе. В августе того же года Абызову предъявили окончательные обвинения. А в декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы приговорил его к 12 годам лишения свободы. Сейчас Абызову предъявлено новое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
