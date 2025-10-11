В Якутии снегоход с людьми провалился под лёд, два человека погибли

В Оленекском районе Якутии снегоход «Буран» с четырьмя пассажирами провалился под лёд на реке Оленёк. К сожалению, погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в своем Telegram-канале.

Группа из четырёх мужчин осуществляла поездку между населёнными пунктами, когда в 80 метрах от берега транспортное средство провалилось под лёд. Двоим из пассажиров удалось самостоятельно спастись, однако двое других погибли — их тела были обнаружены в ходе поисковой операции с привлечением десяти спасателей, включая инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам.

«В результате происшествия двое смогли самостоятельно выбраться. В ходе поисковых работ были обнаружены двое погибших», — заявили в МЧС.

В связи с произошедшей трагедией в МЧС акцентировали внимание на том, что сезон ледообразования в Якутии находится на начальной стадии, и ледовый покров ещё не достиг безопасной толщины. Ведомство предупредило граждан о строгом запрете выхода на поверхность водных объектов и призвало дожидаться официального открытия ледовых переправ, которое происходит после проведения необходимых замеров и признания льда достаточно прочным для безопасного передвижения.

