11 октября, 09:06

Критик Соседов объяснил резкую манеру общения Долиной искренностью

Обложка © VK / Лариса Долина

Певица Лариса Долина не страдает «звёздной болезнью», а её резкая манера общения всегда была естественной чертой характера. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Он пояснил, что артистка всегда демонстрировала прямолинейность на протяжении всей своей карьеры, а нынешнее внимание к её поведению связано с появлением новых молодых зрителей. Соседов отметил, что Долина действительно часто участвует в конфликтах с журналистами, поклонниками и коллегами из-за своей искренности.

«Лариса Долина всегда была такой, во все времена. Она так разговаривает со всеми. Это не хорошо и не плохо, это такой характер, такая манера говорить, такая человеческая природа», — сказал собеседник URA.RU.

По словам критика, певица принципиально предпочитает говорить правду вместо того, чтобы притворяться. Её неизменная манера поведения сохраняется уже несколько десятилетий.

Ранее Лариса Долина рассказала, что полностью добилась поставленных в жизни целей и перестала мечтать. При этом артистка дала понять, что чувствует себя абсолютно реализованной в профессии и у неё есть всё необходимое для хорошей жизни.

