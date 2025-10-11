Работник завода в Серове ошпарился расплавленным чугуном
Работник Надеждинского металлургического завода в Серове получил тяжёлый ожог от попавшего на ногу раскалённого чугуна. О происшествии сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошёл в доменном цехе при сливе металла, когда расплав попал на стопу правой ноги машиниста разливочной машины. Пострадавший с термическим ожогом и болевым шоком был срочно доставлен в медицинское учреждение.
«Сегодня, 10 октября 2025 года, в 00:25 в доменном цехе завода при сливе чугуна его сплав попал на стопу правой ноги машиниста разливочной машины. Работник получил тяжёлую травму — термический ожог, сопровождающийся болевым шоком», — приводит сообщение ведомства URA.RU.
На предприятии подтвердили факт несчастного случая и сообщили, что пострадавшему сразу оказали помощь. Прокуратура начала проверку, а на самом заводе создана комиссия для установления причин происшествия.
