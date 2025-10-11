Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 октября, 09:14

Работник завода в Серове ошпарился расплавленным чугуном

Работник Надеждинского металлургического завода в Серове получил тяжёлый ожог от попавшего на ногу раскалённого чугуна. О происшествии сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл в доменном цехе при сливе металла, когда расплав попал на стопу правой ноги машиниста разливочной машины. Пострадавший с термическим ожогом и болевым шоком был срочно доставлен в медицинское учреждение.

«Сегодня, 10 октября 2025 года, в 00:25 в доменном цехе завода при сливе чугуна его сплав попал на стопу правой ноги машиниста разливочной машины. Работник получил тяжёлую травму — термический ожог, сопровождающийся болевым шоком», — приводит сообщение ведомства URA.RU.

На предприятии подтвердили факт несчастного случая и сообщили, что пострадавшему сразу оказали помощь. Прокуратура начала проверку, а на самом заводе создана комиссия для установления причин происшествия.

Ранее произошёл пожар на территории складских помещений у одного из предприятий в Екатеринбурге. Пламя успело распространиться на площади в 900 квадратных метров прежде чем пожарные его локализовали и потушили возгорание.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

