Работник завода в Серове ошпарился расплавленным чугуном

Работник Надеждинского металлургического завода в Серове получил тяжёлый ожог от попавшего на ногу раскалённого чугуна. О происшествии сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл в доменном цехе при сливе металла, когда расплав попал на стопу правой ноги машиниста разливочной машины. Пострадавший с термическим ожогом и болевым шоком был срочно доставлен в медицинское учреждение.

«Сегодня, 10 октября 2025 года, в 00:25 в доменном цехе завода при сливе чугуна его сплав попал на стопу правой ноги машиниста разливочной машины. Работник получил тяжёлую травму — термический ожог, сопровождающийся болевым шоком», — приводит сообщение ведомства URA.RU.

На предприятии подтвердили факт несчастного случая и сообщили, что пострадавшему сразу оказали помощь. Прокуратура начала проверку, а на самом заводе создана комиссия для установления причин происшествия.

