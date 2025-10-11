Валдайский форум
Кадровик не советует принуждать всех выпускников педвузов к отработке в школах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESL

Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал идею обязательной отработки для выпускников педагогических вузов в школах. Такая позиция объясняется стремлением государства вернуть инвестиции в образование и решить проблему нехватки кадров, отметила HR-эксперт Зулия Лоикова.

По её словам, целевой приём является честной системой, позволяющей студентам с самого начала понимать свои перспективы. Однако эксперт считает универсальное распространение этой практики на всех выпускников излишне жёстким подходом.

«Отработка для всех — это такой немножечко топорный метод, который бьёт по всем выпускникам», — предупредила она.

В разговоре с радио «Комсомольская правда» Лоикова выделила ключевые аргументы сторонников отработки: борьба с утечкой кадров, решение проблемы дефицита учителей в регионах и гарантированное пополнение штата. В то же время она указала, что принудительная система противоречит ценностям современной молодёжи и может отпугнуть талантливых выпускников, которые предпочтут профессии без обязательной отработки.

Ранее в Минпросвещения одобрили новые правила получения начального общего образования — теперь учёба в начальной школе не может длиться более четырёх лет. При этом общий объём нагрузки составит не менее 2 966 и не более 3 305 академических часов.

