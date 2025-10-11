Медведев передал Ким Чен Ыну архивное письмо Ким Ир Сена Сталину
Зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время визита в Пхеньян передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну архивные документы, среди которых письмо бывшего руководителя Северной Кореи Ким Ир Сена Иосифу Сталину.
Медведев во время визита в Пхеньян передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну архивные документы. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально
«Это письмо товарища Ким Ир Сена Сталину», — пояснил Медведев, показывая архивный файл.
На опубликованных кадрах видно, что российская делегация вручила около десяти документов, датированных 1950-ми годами. Среди них — материалы, связанные с советскими руководителями Анастасом Микояном и Вячеславом Молотовым.
Ранее Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Пхеньяне, выразил благодарность Северной Корее за поддержку российской спецоперации на Украине и подчеркнул укрепление связей между двумя странами. Он отметил, что характер отношений как между людьми, так и между государствами проявляется в период испытаний, и этот принцип полностью применим к союзничеству Москвы и Пхеньяна.
