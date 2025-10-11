Валдайский форум
11 октября, 09:39

Двое суток в темноте: Жители Киева начали перекрывать трассы из-за отсутствия света

В жилом районе Софиевская Борщаговка на окраине Киева местные жители заблокировали автомобильное движение в знак протеста против длительного отсутствия электроснабжения. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Люди в панике пытаются призвать власть восстановить электричество. Видео © Telegram / Типичный Киев

«У них уже двое суток нет света. Связано ли это с обстрелами, неизвестно», — указано в сообщении редакции.

На кадрах видно, как группа местных жителей выстроилась вдоль пешеходного перехода, полностью перекрыв проезжую часть для транспортных средств. В результате акции протеста на участке дороги образовалась значительная пробка. Некоторые автомобилисты, пытаясь объехать заблокированный участок, начали маневрировать по обочинам и соседним территориям, нарушая при этом правила дорожного движения.

В здание правительства Украины завезли биотуалеты на фоне блэкаута
В здание правительства Украины завезли биотуалеты на фоне блэкаута

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупредила жителей крупных украинских городов, особенно Киева, о серьёзной угрозе полного блэкаута зимой и призвала их рассмотреть возможность временного переезда. В своём заявлении она подчеркнула, что Киев находится под повышенным риском полного выведения из строя. Безуглая пояснила, что под «полным выведением из строя» подразумевается длительное отсутствие электроэнергии, которое приведёт к коллапсу систем водоснабжения и канализации в зимних условиях.

Обложка © Telegram / Типичный Киев

