Климатолог объяснил, затопит ли Мировой океан Россию

Прогнозы о масштабном затоплении российских городов в результате подъёма уровня Мирового океана оказались сильно преувеличены. Такое мнение высказал климатолог Алексей Кокорин, сотрудник фонда «Природа и люди».

Эксперт пояснил, что реальный рост уровня океана к концу XXI века составит около 0,5 метра для средних широт России, что не представляет угрозы для Санкт-Петербурга, Владивостока и других прибрежных городов. Он подчеркнул, что существующие защитные сооружения легко справятся с таким подъёмом.

«Температура на Земле в среднем растёт, основная причина — деятельность человека, который сжигает ископаемое топливо, и именно поэтому мы можем неплохо предсказать будущее», — пояснил климатолог в разговоре с KP.ru.

Кокорин отметил, что катастрофические сценарии с подъёмом воды на 15 метров относятся к отдалённому XXIII веку и рассматривают маловероятный вариант быстрого разрушения антарктических льдов. Для тропических стран угроза действительно серьёзна, но Россия не относится к числу государств, которым грозит затопление в обозримом будущем.

Напомним, о риске затоплений на фоне глобального потепления ранее предупреждали в РАН. По мнению учёного, к концу века уровень воды на планете может стать настолько велик, что затопленными окажутся Азов, Керчь, а также частично Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.