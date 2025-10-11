Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис указал на критическую неготовность Запада к полномасштабному вооружённому столкновению. По его мнению, даже значительный первоначальный ущерб, который можно нанести российской территории, быстро исчерпает военный потенциал западных стран, прежде всего, запас ракетного вооружения.

«Если мы ввяжемся в прямой вооружённый конфликт, мы не сможем в нём продержаться. У нас просто нет возможности воевать. <...>Вам не следует дразнить медведя, у которого гораздо больше оружия и человеческих ресурсов, чем у вас. Вы можете оказаться в ситуации, в которой потеряете всё», — заявил Дэвис в интервью блогеру Рэйчел Блевинс.

Ранее Life.ru сообщал, что Запад планирует извлечь выгоду из собственного поражения в вооружённом конфликте с Россией. Главной целью Брюсселя является провокация России на нанесение удара, при этом готовность Европы к обороне отходит на второй план. Однако Россия не станет поддаваться на провокации и предпринимать резких ответных шагов.