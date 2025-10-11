Валдайский форум
11 октября, 09:44

«Сильный удар по евроястребам»: Во Франции осадили Мерца за выпад против России

После заявления в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца сопредседателя «Альтернативы для Германии» Алису Вайдель поддержал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. На своей странице в соцсети Х он призвал европейских политиков лично отправиться воевать с Россией.

«Вайдель наносит сильный удар по Мерцу и евроястребам!» — написал он.

На этой неделе депутат бундестага Алиса Вайдель заявила, что поскольку Мерц выступает за эскалацию конфликта с Россией, ему стоило бы вступить в ряды ВСУ и отправиться на передовую лично. В ответ Филиппо опубликовал пост, в котором похвалил выпад Вайдель и призвал лидеров европейских стран — в том числе Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен — «идти самим воевать с Россией». Публикация вызвала бурную реакцию в политических кругах и соцсетях.

«Хочет мстить за 1945-й?» В Германии объяснили, почему Мерц так ненавидит Россию
Ранее Мерц в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом предложил использовать замороженные российские активы для финансирования украинской армии. Разговор был посвящён конфликту на Украине, и Мерц озвучил инициативу по поддержке украинских вооружённых сил за счёт замороженных российских средств.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
