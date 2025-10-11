Тела трёх запертых в машине мужчин нашли на заправке в российском регионе

В посёлке Магистральный Иркутской области трое мужчин погибли, предположительно отравившись угарным газом, находясь в автомобиле «Лада Калина» на территории заправки. Об этом сообщил Babr Mash.

В Иркутской области трое человек задохнулись в машине на АЗС. Видео © Telegram / Babr Mash

Инцидент произошёл на заправке в посёлке Магистральный. По предварительной версии, погибшие задохнулись угарным газом, заснув в автомобиле. Сотрудники экстренных служб прибыли на место для выяснения обстоятельств и проведения проверки.

Ранее в Белгороде во время обстрела города украинскими войсками несколько человек оказались заблокированы в лифте жилого дома и начали задыхаться. Соседи смогли помочь, разомкнув двери металлическим прутом. Инцидент произошёл на улице Костюкова, когда лифт отключился во время атаки. Жители услышали крики из ловушки и оперативно вмешались, обеспечив людям доступ к свежему воздуху.