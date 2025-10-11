По данным Министерства обороны Российской Федерации, минувшей ночью была проведена серия ударов, нацеленных на критически важные объекты, обеспечивающие деятельность Вооружённых Сил Украины (ВСУ).

В ведомстве сообщили, что под прицел попали объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые, как утверждается, активно использовались в военных целях украинской стороной. Кроме того, были поражены места сосредоточения личного состава.

Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе операции задействовали широкий спектр средств поражения. Они уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по целям в 148 районах.

В частности, российское военное ведомство проинформировало, что их силам удалось поразить объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, работающие в интересах ВСУ, места, где хранились вооружение и военная техника, а также пункты временной дислокации как украинских вооружённых формирований, так и иностранных наёмников.

Напомним, в ночь с 10 на 11 октября российские войска уничтожили британских и украинских офицеров на НПЗ в Чугуеве Харьковской области. Со среды ВСУ тайно наполняли емкости, готовясь к попытке прорыва. Вокруг города в ангарах скапливалась техника, завезли много личного состава.