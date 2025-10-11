Морской гигант держит в страхе всё побережье Израиля, отдыхающие в панике
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wildestanimal
Крупная китовая акула в течение четырёх дней последовательно появляется у побережья израильских городов, вынуждая спасателей закрывать пляжи и эвакуировать отдыхающих. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Крупная китовая акула в течение четырёх дней последовательно появляется у побережья израильских городов. Видео © Telegram / SHOT
Специалисты считают, что это одна и та же особь, перемещающаяся вдоль 140-километровой береговой линии. Власти призывают отдыхающих соблюдать осторожность и следить за официальными предупреждениями.
Ранее акула напала на мексиканского дайвера на глубине около 30 метров рядом с Коста-Рикой. Хищница укусила мужчину за голову и левую сторону лица, а также повредила его дыхательные шланги, из-за чего дайверу пришлось срочно всплывать.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.