Звезда сериала «Измены» Шумакова порассуждала о животном начале людей

Человек, как и животное, подвержен стадному чувству, которое влияет на различные сферы жизни. Такое мнение высказала актриса Мария Шумакова на премьере фильма Андрея Кончаловского.

Мария Шумакова о человеческой природе. Видео © Пятый канал / Фото © Газета «Известия»

Артистка подчеркнула, что воздействие этого чувства может быть настолько сильным, что противостоять ему практически невозможно. Она пояснила, что в состоянии такого коллективного азарта человек теряет способность критически оценивать последствия своих действий.

«Человек — это животное. И даже самые прекрасные люди склонны предаваться стадным чувствам», — такое мнение актриса высказала в разговоре с Пятым каналом.

Шумакова добавила, что подобное растворение в коллективе часто приводит к разрушительным и пагубным последствиям для личности.

