Запад на следующей неделе обсудит кражу замороженных российских активов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / v-a-butenkov
В ходе осенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне на следующей неделе министры финансов западных стран обсудят конкретные механизмы изъятия российских замороженных активов. Об этом сообщила британская газета The Times.
Днём ранее офис британского премьер-министра Кира Стармера сообщил о совместной работе Великобритании, Франции и Германии над возможным изъятием суверенных активов России. По данным The Times, в Великобритании заморожено российских активов на сумму более 25 миллиардов фунтов стерлингов (33,4 миллиарда долларов США), в том числе средства Центробанка, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов РФ.
Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз вряд ли согласует изъятие активов РФ для Украины в октябре. Договорённостей о финансировании Украины на 175 млрд евро находится под угрозой срыва.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.