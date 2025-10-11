Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 октября, 10:59

В Госдуме призвали Бориса Джонсона возглавить иностранный легион на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Tubi

Если бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет отправить иностранных военных на Украину, то пусть сам их и возглавит. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Если Джонсон хочет отправить иностранных военных на Украину, то пусть сам всё это дело и возглавит. Причём управлять этими войсками будет не из Лондона, а прямо там, на месте, возможно, даже с безопасной части Украины», — заявил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Колесник также предложил Джонсону прихватить с собой половину британского парламента, оставив остальных управлять страной.

Залужный заметил сдвиг фронта на запад из-за «‎неудержимой» тактики российских военных
Ранее Life.ru сообщал, что Борис Джонсон призвал незамедлительно разместить западных военных на территории Украины под предлогом обучения местных сил и логистической поддержки. Политик утверждает, что это не нарушит обязательства НАТО о невовлечении в прямой конфликт с Россией, поскольку, по его мнению, значительная часть украинской территории является безопасной.

