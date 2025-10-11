В столице КНДР на площади имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна в пятницу прошёл масштабный военный парад, приуроченный к 80-летию основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Торжественное мероприятие стало центральным событием юбилейных празднований и собрало высшее руководство страны, военных, партийных деятелей и гостей из-за рубежа, сообщает в своём телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Парад в честь празднования 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Видео © Telegram / Кожемяко | официально

Главным участником парада стал действующий глава КНДР Ким Чен Ын. Праздничное мероприятие сопровождалось массовыми шествиями. Юбилей ТПК отмечается в КНДР как один из главных государственных праздников. Партия, основанная в 1945 году Ким Ир Сеном, играет ключевую роль в политической и общественной жизни страны, а её годовщина традиционно сопровождается крупными демонстрациями.

Ранее Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Пхеньяне, выразил благодарность Северной Корее за поддержку российской спецоперации на Украине и подчеркнул укрепление связей между двумя странами. Он отметил, что характер отношений как между людьми, так и между государствами проявляется в период испытаний, и этот принцип полностью применим к союзничеству Москвы и Пхеньяна.