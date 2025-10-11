Психолог объяснила, как справиться с осенней сонливостью через заботу о себе

Осенняя усталость и сонливость являются естественной реакцией организма на сокращение светового дня и изменение биоритмов. Такое мнение высказала психолог-гештальттерапевт Татьяна Загородняя.

Специалист рекомендовала не бороться с этим состоянием, а адаптироваться к сезонным изменениям через бережное отношение к себе. Она предложила начинать с мягкой физической активности, регулярного проветривания помещений и корректировки режима сна.

«Это естественно. Организм реагирует на сокращение светового дня, изменение биоритмов и температуры. Важно не бороться с этим состоянием, а научиться проживать осенний период бережно — с вниманием к себе и без внутреннего насилия», — советует эксперт.

Психолог особо отметила вред смартфонов, которые постоянно стимулируют мозг и нарушают выработку мелатонина. В разговоре с «Вечерней Москвой» Загородняя предложила заменить время у экрана на простые занятия — чтение, домашние дела или отдых с чаем. При длительном упадке сил она рекомендовала проверить уровень витаминов и микроэлементов, поскольку физическое состояние напрямую влияет на энергетический ресурс человека.

Школьникам начало нового учебного года тоже даётся непросто — многие дети ощущают себя усталыми, испытывают тревожность и могут утратить всякое желание учиться. Как рассказала Life.ru детский психолог Дарья Дугенцова, обычно такая апатия наблюдается на шестой-восьмой неделе учебного года — это происходит из-за комбинации факторов.