Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 11:21

Психолог объяснила, как справиться с осенней сонливостью через заботу о себе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Осенняя усталость и сонливость являются естественной реакцией организма на сокращение светового дня и изменение биоритмов. Такое мнение высказала психолог-гештальттерапевт Татьяна Загородняя.

Специалист рекомендовала не бороться с этим состоянием, а адаптироваться к сезонным изменениям через бережное отношение к себе. Она предложила начинать с мягкой физической активности, регулярного проветривания помещений и корректировки режима сна.

«Это естественно. Организм реагирует на сокращение светового дня, изменение биоритмов и температуры. Важно не бороться с этим состоянием, а научиться проживать осенний период бережно — с вниманием к себе и без внутреннего насилия», — советует эксперт.

Психолог особо отметила вред смартфонов, которые постоянно стимулируют мозг и нарушают выработку мелатонина. В разговоре с «Вечерней Москвой» Загородняя предложила заменить время у экрана на простые занятия — чтение, домашние дела или отдых с чаем. При длительном упадке сил она рекомендовала проверить уровень витаминов и микроэлементов, поскольку физическое состояние напрямую влияет на энергетический ресурс человека.

Увлажнители, витамины и забота: Life.ru узнал, как сохранить здоровье питомцев в отопительный сезон
Увлажнители, витамины и забота: Life.ru узнал, как сохранить здоровье питомцев в отопительный сезон

Школьникам начало нового учебного года тоже даётся непросто — многие дети ощущают себя усталыми, испытывают тревожность и могут утратить всякое желание учиться. Как рассказала Life.ru детский психолог Дарья Дугенцова, обычно такая апатия наблюдается на шестой-восьмой неделе учебного года — это происходит из-за комбинации факторов.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar