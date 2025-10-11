В Петербурге создали лабораторию для реставрации уникальных документов ВОВ

В Санкт-Петербурге создана современная лаборатория для восстановления уникальных документов военного времени. Об этом сообщили на специализированном семинаре, посвящённом работе с архивными материалами участников Великой Отечественной войны и блокадников.

В Петербурге создали лабораторию для восстановления документов времён ВОВ. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Реставраторы применяют различные методики — от химической обработки до механической чистки — для сохранения писем, листовок и фотографий. Временный руководитель Архивного комитета Валентина Немина отметила, что губернатор Александр Беглов предоставил лаборатории новое оборудование, включая прессы и планетарные сканеры.

«В этом и в прошлом году губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов подарил лаборатории новое оборудование для открытия архивного центра — это пресс, планетарные сканеры, позволяющие увеличивать изображения», — приводит её слова телеканал «Санкт-Петербург».

Художник-реставратор Дарья Катыкина пояснила, что для разных типов повреждений используются особые методы: сухая механическая чистка, промывка или полусухие способы с фильтровальной бумагой. В цехе переплёта сотрудники обнаружили историческую находку — фрагменты газеты «Известия» 1946 года, которые были скрыты под обложкой отчёта «Ленфильма». С каждым днём в архивы поступает всё больше личных фондов от потомков ветеранов, и следующей задачей реставраторов станет восстановление дневника матери узницы концлагеря.

