Спорт вне политики: В РФС поддержали решение ФИФА, касающееся статуса израильских команд

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил свою позицию в связи с решением ФИФА, согласно которому израильские команды не будут отстранены от международных турниров. Его слова приводит «Матч ТВ».

Митрофанов призвал к деполитизации спорта и заявил о необходимости восстановления прав российских команд на участие в международных соревнованиях. Он также выразил солидарность с ФИФА, подчеркнув важность сохранения ею последовательности в вопросах, касающихся мирового футбола.

Ранее сообщалось, что ФИФА на виртуальном заседании не стала рассматривать вопрос об отстранении Израиля от международных турниров. Инициатива европейских федераций, в частности Турции и Норвегии, с призывами к санкциям против израильских клубов и сборных, не была вынесена на обсуждение.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил сожаление по поводу отстранения российских юношеских сборных от соревнований. Также он отметил, что для спортсменов из РФ «ничего не изменится» до окончания конфликта на Украине.