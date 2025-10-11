Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 11:36

Дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в курском приграничье, погиб водитель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Дрон ВСУ атаковал грузовик в населённом пункте Бирюковка Курской области. Водитель транспортного средства скончался, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«К большому горю, в результате удара на месте погиб 58-летний водитель автомобиля. Самые искренние соболезнования родным. Нет слов, которые могли бы унять эту боль», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Он настоятельно рекомендовал жителям проявлять осторожность и воздержаться от возвращения в приграничные районы до тех пор, пока ситуация там не стабилизируется и не станет безопасной.

В Курской области ввели новый сигнал тревоги об авиационной опасности
В Курской области ввели новый сигнал тревоги об авиационной опасности

До этого сообщалось, что два человека пострадали от дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области. Вражеский беспилотник нанёс удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar