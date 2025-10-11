Дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в курском приграничье, погиб водитель

Дрон ВСУ атаковал грузовик в населённом пункте Бирюковка Курской области. Водитель транспортного средства скончался, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«К большому горю, в результате удара на месте погиб 58-летний водитель автомобиля. Самые искренние соболезнования родным. Нет слов, которые могли бы унять эту боль», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Он настоятельно рекомендовал жителям проявлять осторожность и воздержаться от возвращения в приграничные районы до тех пор, пока ситуация там не стабилизируется и не станет безопасной.

До этого сообщалось, что два человека пострадали от дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области. Вражеский беспилотник нанёс удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара.