11 октября, 12:03

Фанаты в панике: Российский триколор появился на странице украинской киберспортивной команды в Steam

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Официальная группа украинской киберспортивной команды NAVI на платформе Steam была взломана. В результате инцидента на логотипе команды, который ранее отображал украинский флаг, появился российский триколор. Тысячи игроков, являющихся подписчиками группы, забили панику.

«Наша группа в Steam была взломана. Мы уже работаем над возвращением контроля и сообщим, как только это будет возможно. Сейчас просим не реагировать на любые сообщения, которые появляются в группе», — заявили в сообществе.

Российский флаг появился в группе украинских киберспортсменов. Фото © Официальный сайт Natus Vincere в Steam

Хакеры разместили на аватарке группы эмблему NAVI, стилизованную под цвета российского флага. В настоящее время страница недоступна, так как платформа Steam удалила группу за нарушение правил сообщества. Организация NAVI подтвердила факт взлома и сообщила о работе над восстановлением контроля над страницей.

К слову, сообщество NAVI в Steam было создано ещё в 2010 году и оставалось активным — организация регулярно публиковала здесь анонсы предстоящих мероприятий и видеоблоги, в среднем размещая по одному-два поста ежемесячно. При этом активность самих фанатов на площадке была крайне низкой.

США объявили вознаграждение в $10 млн за украинского хакера

Ранее российская хакерская группа «Вектор Т8» заявила об успешной кибератаке на четыре фонда, финансирующих украинскую армию. Среди «пострадавших» — INVICTUS, «На щите», «Фундация силы» и «Твой шаг». Утверждается, что работа двух фондов, включая международный INVICTUS, остановлена на несколько дней.

