Фанаты в панике: Российский триколор появился на странице украинской киберспортивной команды в Steam

Официальная группа украинской киберспортивной команды NAVI на платформе Steam была взломана. В результате инцидента на логотипе команды, который ранее отображал украинский флаг, появился российский триколор. Тысячи игроков, являющихся подписчиками группы, забили панику.

«Наша группа в Steam была взломана. Мы уже работаем над возвращением контроля и сообщим, как только это будет возможно. Сейчас просим не реагировать на любые сообщения, которые появляются в группе», — заявили в сообществе.

Российский флаг появился в группе украинских киберспортсменов. Фото © Официальный сайт Natus Vincere в Steam

Хакеры разместили на аватарке группы эмблему NAVI, стилизованную под цвета российского флага. В настоящее время страница недоступна, так как платформа Steam удалила группу за нарушение правил сообщества. Организация NAVI подтвердила факт взлома и сообщила о работе над восстановлением контроля над страницей.

К слову, сообщество NAVI в Steam было создано ещё в 2010 году и оставалось активным — организация регулярно публиковала здесь анонсы предстоящих мероприятий и видеоблоги, в среднем размещая по одному-два поста ежемесячно. При этом активность самих фанатов на площадке была крайне низкой.

Ранее российская хакерская группа «Вектор Т8» заявила об успешной кибератаке на четыре фонда, финансирующих украинскую армию. Среди «пострадавших» — INVICTUS, «На щите», «Фундация силы» и «Твой шаг». Утверждается, что работа двух фондов, включая международный INVICTUS, остановлена на несколько дней.