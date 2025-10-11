Весь отдых насмарку: Клопы покусали российских туристов в одном из отелей Египта

Гости курорта Шарм-эль-Шейх в отеле Sharm Reef пожаловались на массовые укусы постельных клопов, которые персонал отеля пытался выдать за последствия комариных атак. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Искусанная рука туриста. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как стало известно, россияне неоднократно меняли номера, но это не решило проблему — укусы с характерными «дорожками» и зудом продолжали появляться. Только после обращения к врачу было подтверждено, что те принадлежали постельным клопам. Аналогичные жалобы поступили и от других отдыхающих. Вернувшись в Россию, пострадавшие провели полную дезинфекцию багажа и вещей, чтобы предотвратить распространение насекомых.

