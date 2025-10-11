Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 11:58

Весь отдых насмарку: Клопы покусали российских туристов в одном из отелей Египта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antidote Nuisibles

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antidote Nuisibles

Гости курорта Шарм-эль-Шейх в отеле Sharm Reef пожаловались на массовые укусы постельных клопов, которые персонал отеля пытался выдать за последствия комариных атак. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Искусанная рука туриста. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Искусанная рука туриста. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как стало известно, россияне неоднократно меняли номера, но это не решило проблему — укусы с характерными «дорожками» и зудом продолжали появляться. Только после обращения к врачу было подтверждено, что те принадлежали постельным клопам. Аналогичные жалобы поступили и от других отдыхающих. Вернувшись в Россию, пострадавшие провели полную дезинфекцию багажа и вещей, чтобы предотвратить распространение насекомых.

От Анапы до Сочи: Клопы-вонючки терроризируют жителей Кубани
От Анапы до Сочи: Клопы-вонючки терроризируют жителей Кубани

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге квартирант открыл стрельбу в квартире на Малой Каштановой аллее из-за проблем с насекомыми. Конфликт возник после того, как хозяйка отказалась вернуть залог за квартиру, которую жилец досрочно освободил из-за тараканов и клопов.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Египет
  • SHOT проверка
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar