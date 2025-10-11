HR-эксперт рассказал о двух главных принципах развития успешной карьеры

Современные сотрудники всё чаще предпочитают строить карьеру внутри одной компании, используя возможности внутреннего роста. Такое заявление cделал управляющий партнёр кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Эксперт пояснил, что такой подход позволяет работникам развивать профессиональные компетенции без смены работодателя, а компаниям — сохранять лояльные кадры. Он выделил два основных принципа карьерного развития: советскую схему «Ёлочка» с чередованием должностей в разных подразделениях и современный принцип «Макдоналдса», предполагающий географическую мобильность сотрудников.

«Внутренний рост предполагает продвижение сотрудника внутри организации без необходимости менять работодателя. Этот подход позволяет сотрудникам получать новые знания и навыки, расширять свою зону ответственности и улучшать профессиональные компетенции», — отметил собеседник радио Sputnik.

Быханов также отметил важность ротации между отделами и поликарьеры с последовательной сменой профессиональных ролей. Для успешной реализации этих моделей компаниям рекомендуется создавать программы наставничества, проводить регулярную оценку эффективности и поощрять участие сотрудников в межфункциональных проектах.

