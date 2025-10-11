В Ярославле победитель торгов должен оплатить 999 квинтиллионов рублей за здание

В Ярославле компания, предложившая на аукционе по продаже муниципального имущества фантастическую сумму в 999 квинтиллионов рублей, теперь обязана оплатить заявленные средства в полном объёме. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального УФАС по Ярославской и Костромской областям, обратившая внимание на беспрецедентный случай.

Отмечается, что начальная стоимость объекта недвижимости — бывшего Дома быта площадью 557,4 квадратных метра — составляла 3,2 миллиона рублей. Среди 12 участников торгов именно ООО «Астория» из Северодвинска предложило максимально возможную для системы сумму: 999 999 999 999 999 999,99 рублей, что и привело к признанию компании победителем аукциона.

«ООО «Астория» как победитель теперь обязано оплатить заявленную им же сумму за приобретение объекта муниципальной недвижимости по указанному адресу», — заявили в УФАС.

После подведения итогов компания попыталась оспорить результаты, обратившись в антимонопольную службу с жалобой на организатора торгов — комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. В «Астории» заявили о непреднамеренной ошибке, сославшись на непредоставление обязательных документов. Однако комиссия УФАС установила, что все необходимые бумаги были поданы своевременно, и отказала в удовлетворении жалобы.

По информации источников, знакомых с ситуацией, подобная схема с заявкой максимальной суммы часто применяется для отсечения других участников торгов. В случае отказа от оплаты выигранного лота компания потеряет задаток в размере 321 тысячи рублей, внесённый при подаче заявки на участие в аукционе.

