Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 05:18

Квартира Фургала во Владивостоке уйдёт с молотка: начальная цена — 20 млн рублей

Сергей Фургал. Обложка © АГН «Москва» / Ведяшкин Сергей

Сергей Фургал. Обложка © АГН «Москва» / Ведяшкин Сергей

Росимущество выставило на торги квартиру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, расположенную во Владивостоке. Квартира площадью 76,9 кв. м находится на улице Басаргина, начальная цена лота — 20,146 миллиона рублей. Шаг аукциона составит 202 тысячи рублей, а задаток — 3,022 миллиона.

Основой для продажи стала информация из постановления судебного пристава-исполнителя Приморского края. Квартира имеет обременения: 10 записей запрещения регистрации и две записи об аресте. Кроме того, на ней числится задолженность по взносам на капитальный ремонт более 50 тысяч рублей и долги по коммунальным платежам, превышающие 132 тысячи. Приём заявок на лот начался 6 октября, завершится 29 октября, а торги состоятся 6 ноября.

Суд обязал Фургала оплатить дорогу свидетелям, давшим на него показания
Суд обязал Фургала оплатить дорогу свидетелям, давшим на него показания

Фургал был задержан летом 2020 года. Спустя три года суд признал экс-чиновника виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего. Фургал получил 22 года колонии. Защита пробовала обжаловать приговор 20 сентября 2024 года, но первый кассационный суд отказал в иске.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Сергей Фургал
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar