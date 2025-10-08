Квартира Фургала во Владивостоке уйдёт с молотка: начальная цена — 20 млн рублей
Сергей Фургал. Обложка © АГН «Москва» / Ведяшкин Сергей
Росимущество выставило на торги квартиру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, расположенную во Владивостоке. Квартира площадью 76,9 кв. м находится на улице Басаргина, начальная цена лота — 20,146 миллиона рублей. Шаг аукциона составит 202 тысячи рублей, а задаток — 3,022 миллиона.
Основой для продажи стала информация из постановления судебного пристава-исполнителя Приморского края. Квартира имеет обременения: 10 записей запрещения регистрации и две записи об аресте. Кроме того, на ней числится задолженность по взносам на капитальный ремонт более 50 тысяч рублей и долги по коммунальным платежам, превышающие 132 тысячи. Приём заявок на лот начался 6 октября, завершится 29 октября, а торги состоятся 6 ноября.
Фургал был задержан летом 2020 года. Спустя три года суд признал экс-чиновника виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего. Фургал получил 22 года колонии. Защита пробовала обжаловать приговор 20 сентября 2024 года, но первый кассационный суд отказал в иске.
