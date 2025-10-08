Квартира Фургала во Владивостоке уйдёт с молотка: начальная цена — 20 млн рублей

Основой для продажи стала информация из постановления судебного пристава-исполнителя Приморского края. Квартира имеет обременения: 10 записей запрещения регистрации и две записи об аресте. Кроме того, на ней числится задолженность по взносам на капитальный ремонт более 50 тысяч рублей и долги по коммунальным платежам, превышающие 132 тысячи. Приём заявок на лот начался 6 октября, завершится 29 октября, а торги состоятся 6 ноября.