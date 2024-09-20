Фургал не смог добиться смягчения приговора в 22 года
Суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу
Сергей Фургал. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове не стал отменять приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который ранее был отправлен в тюрьму за организацию убийств бизнесменов. Защита снова намерена обжаловать решение, но уже в Верховном суде.
В ходе заседания также рассматривались кассационные жалобы предпринимателя Андрея Палея и экс-инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова, которые также выступают фигурантами уголовного дела об убийствах. Все осуждённые принимали участие в слушаниях по видеосвязи, в частности Фургал сейчас находится в московском СИЗО, а два других преступника — в колонии.
«Приговор Люберецкого городского суда Московской области с участием присяжных заседателей от 10 февраля 2023 года и апелляционное определение Московского областного суда от 15 ноября 2023 года в отношении Фургала Сергея Ивановича, Кадырова Марата Фанильевича, Палея Андрея Сергеевича оставить без изменения, кассационные жалобы осуждённых и их защитников — без удовлетворения», — зачитала решение судья.
Напомним, Сергея Фургала задержали летом 2020 года. Спустя три года суд признал экс-чиновника виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего. Фургал получил 22 года тюрьмы. Защита обжаловала приговор.