Фургал не смог добиться смягчения приговора в 22 года Суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу 20 сентября, 10:19 Сергей Фургал. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове не стал отменять приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который ранее был отправлен в тюрьму за организацию убийств бизнесменов. Защита снова намерена обжаловать решение, но уже в Верховном суде.

В ходе заседания также рассматривались кассационные жалобы предпринимателя Андрея Палея и экс-инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова, которые также выступают фигурантами уголовного дела об убийствах. Все осуждённые принимали участие в слушаниях по видеосвязи, в частности Фургал сейчас находится в московском СИЗО, а два других преступника — в колонии.

«Приговор Люберецкого городского суда Московской области с участием присяжных заседателей от 10 февраля 2023 года и апелляционное определение Московского областного суда от 15 ноября 2023 года в отношении Фургала Сергея Ивановича, Кадырова Марата Фанильевича, Палея Андрея Сергеевича оставить без изменения, кассационные жалобы осуждённых и их защитников — без удовлетворения», — зачитала решение судья.

Авторы Татьяна Миссуми