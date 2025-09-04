Суд обязал Фургала оплатить дорогу свидетелям, давшим на него показания

Суд постановил взыскать с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сумму свыше 450 тысяч рублей для покрытия судебных расходов. Об этом стало известно из судебных документов.

Как передаёт РИА «Новости», из 90 тысяч рублей большая часть была потрачена на парковку автомобилей Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570. Оставшиеся средства пошли на обеспечение проезда и проживания двух потерпевших и 17 свидетелей в ходе предварительного расследования и судебного процесса. Защита Фургала намеревалась оспорить решение.

Адвокат заявила, что расходы на проезд свидетелей и потерпевших возникли из-за смены территориальной подсудности уголовного дела, и попросила возместить их из федерального бюджета. Кроме того, утверждает она, суд не учёл финансовое положение осуждённого, с которого уже взысканы крупные суммы по судебным решениям. Однако апелляционная инстанция пришла к выводу о финансовой состоятельности Фургала, подтвердив тем самым предыдущее решение.