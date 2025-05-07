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Регион
7 мая, 00:04

Фургал попросил прокуроров найти у него 8,5 миллиарда рублей

Сергей Фургал. Обложка © АГН «Москва» / Ведяшкин Сергей

Сергей Фургал. Обложка © АГН «Москва» / Ведяшкин Сергей

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступил в суде с саркастическим заявлением о взысканных 8,5 миллиарда рублей. В зале суда экс-чиновник обратился к прокурорам с предложением: если средства действительно были у него, пусть блюстители закона помогут найти их, чтобы затем вернуть в госказну.

«Если уж вы мне предъявляете 8,5 миллиарда, помогите мне их найти. Я с огромным удовольствием передам их государству», — заявил он.

Фургал также подчеркнул, якобы не знаком с большинством компаний, которые прокуратура связывает с его именем. По утверждению подсудимого, с их учредителями и директорами он впервые пересёкся уже в ходе судебного разбирательства.

Адвокат Фургала Дарья Грибанова заявила, что ни её подзащитный, ни кто-либо другой не получали от этих организаций средств, которые могли бы исчисляться миллиардами. По её словам, даже если рассматривать финансовые отчёты этих фирм за период, охваченный иском, совокупная прибыль колебалась в пределах от 49 тысяч до 69 миллионов рублей.

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Напомним, Фургал был задержан летом 2020 года. Спустя три года суд признал экс-чиновника виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего. Фургал получил 22 года тюрьмы. Защита пробовала обжаловать приговор 20 сентября 2024 года, но первый кассационный суд отказал в иске.

Тимур Хингеев
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