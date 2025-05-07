Фургал попросил прокуроров найти у него 8,5 миллиарда рублей

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступил в суде с саркастическим заявлением о взысканных 8,5 миллиарда рублей. В зале суда экс-чиновник обратился к прокурорам с предложением: если средства действительно были у него, пусть блюстители закона помогут найти их, чтобы затем вернуть в госказну.

«Если уж вы мне предъявляете 8,5 миллиарда, помогите мне их найти. Я с огромным удовольствием передам их государству», — заявил он.

Фургал также подчеркнул, якобы не знаком с большинством компаний, которые прокуратура связывает с его именем. По утверждению подсудимого, с их учредителями и директорами он впервые пересёкся уже в ходе судебного разбирательства.