В МИД России предупредили россиян о новых правилах въезда в Шенгенскую зону
Обложка © Life.ru
При въезде в Шенгенскую зону граждане России должны будут проходить процедуру сдачи биометрических данных. Об этом сообщил МИД РФ в телеграм-канале.
«С 12 октября 2025 года все государства — участники Шенгенской зоны <…> вводят новую систему контроля въезда и выезда на своей внешней границе. <...> Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование)», — говорится в сообщении.
МИД разъяснил, что новые требования будут применяться к иностранцам, включая граждан третьих стран, желающим посетить Шенгенскую зону на короткий срок. Российским туристам и путешественникам советуют учитывать эти изменения при подготовке к поездкам.
Ранее Life.ru сообщал, что Италия ввела ограничения для российских граждан с шенгенскими визами, запретив въезд в семь европейских стран. В визах россиян появились пометки о запрете посещения Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Исландии, Латвии и Литвы, включая транзитный проезд.