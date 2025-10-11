Валдайский форум
11 октября, 12:20

В МИД России предупредили россиян о новых правилах въезда в Шенгенскую зону

Обложка © Life.ru

При въезде в Шенгенскую зону граждане России должны будут проходить процедуру сдачи биометрических данных. Об этом сообщил МИД РФ в телеграм-канале.

«С 12 октября 2025 года все государства — участники Шенгенской зоны <…> вводят новую систему контроля въезда и выезда на своей внешней границе. <...> Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование)», — говорится в сообщении.

МИД разъяснил, что новые требования будут применяться к иностранцам, включая граждан третьих стран, желающим посетить Шенгенскую зону на короткий срок. Российским туристам и путешественникам советуют учитывать эти изменения при подготовке к поездкам.
Ранее Life.ru сообщал, что Италия ввела ограничения для российских граждан с шенгенскими визами, запретив въезд в семь европейских стран. В визах россиян появились пометки о запрете посещения Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Исландии, Латвии и Литвы, включая транзитный проезд.

Мария Любицкая
