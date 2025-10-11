В МИД России предупредили россиян о новых правилах въезда в Шенгенскую зону

При въезде в Шенгенскую зону граждане России должны будут проходить процедуру сдачи биометрических данных. Об этом сообщил МИД РФ в телеграм-канале .

«С 12 октября 2025 года все государства — участники Шенгенской зоны <…> вводят новую систему контроля въезда и выезда на своей внешней границе. <...> Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование)», — говорится в сообщении.