В Москве при неизвестных обстоятельствах погиб известный итальянский преподаватель Альфонсо Торелло, основавший школу итальянского языка Alfaschool. Его тело было обнаружено на юго-востоке города в ночь на 11 октября. Об этом сообщил сайт MK.Ru.

Тело 53-летнего иностранца нашли около 00:20 возле дома по 2-й улице Синичкина, где он проживал и где располагались его курсы. Основные версии случившегося — самоубийство либо несчастный случай, однако проверяются и другие предположения. Торелло позиционировал себя как профессор и выпускник нескольких вузов, включая Università Popolare di Torino.

В Москве преподаватель жил несколько лет и основал собственную школу с уникальной методикой преподавания итальянского языка. Кроме того, он активно поддерживал специальную военную операцию.

