Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что отказ страны от введения санкций против России является основной причиной замедления её интеграции в Евросоюз. По его словам, Белград придерживается политики военного нейтралитета и сохраняет сотрудничество с российскими компаниями. Об этом он заявил изданию Informer.

«Чтобы вы знали, это единственная причина, почему Сербия не очень близка к членству в ЕС. Или бы уже была в самом конце этого пути. Потому что мы придерживались другой политики, потому что придерживались политики военного нейтралитета, потому что были честны по отношению ко всем», — сказал Вучич.

Сербский лидер добавил, что бывший председатель Совета ЕС Шарль Мишель трижды просил его прекратить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи, однако Сербия отказалась это сделать. Вучич подчеркнул, что страна сохранила контакты с российскими железнодорожными компаниями, ведёт переговоры с Китаем о модернизации железной дороги от Валево до Врбницы, а также сотрудничает с другими крупными российскими компаниями.

Ранее Вучич призвал национальное руководство безоговорочно выполнять требования Европейского союза, подчёркивая важность евроинтеграционного курса. Он заявил, что все пожелания ЕС, даже если они будут восприниматься как унизительные или напоминающие шантаж, должны быть исполнены. По словам Вучича, власти страны должны выполнять буквально всё, что потребует Брюссель.