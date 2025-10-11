Молодая мать двоих детей умерла в кресле стоматолога в Липецкой области

В Липецкой области 23-летней мать двоих детей умерла прямо в стоматологическом кресле во время очередного приёма. Об этом сообщило региональное издание Gorod 48.

Молодая мать, проживавшая в селе Ольшанец, проходила плановое лечение в стоматологическом кабинете больницы города Задонска. Во время очередного приёма, состоявшегося 10 октября, пациентка внезапно почувствовала резкое ухудшение самочувствия.

Несмотря на своевременно оказанные реанимационные мероприятия, медицинским работникам не удалось стабилизировать состояние женщины, что привело к летальному исходу.

В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на установление точных причин трагедии. Следователи изучают все обстоятельства произошедшего, включая правильность оказания медицинской помощи и возможное влияние сопутствующих заболеваний пациентки.

