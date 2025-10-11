«Его вынудили это сделать»: Стало известно, о чём до сих пор жалеет Байден

Экс-президент США Джо Байден переживает непростой период адаптации к новому этапу жизни после завершения политической карьеры. Источники, близкие к бывшему лидеру страны, рассказали изданию Washington Post о его внутренних переживаниях и текущей деятельности.

«Годами проработавший в политике [Байден] с трудом приспосабливается к более тихой, незаметной жизни и по-прежнему испытывает горечь от того, что его вынудили выйти из гонки 2024 года», — говорится в публикации.

Бывший государственный деятель ежедневно внимательно отслеживает новостные потоки и проводит консультации с небольшой группой советников. Основной темой обсуждений становятся действия нынешнего президента Дональда Трампа, в частности, высказывания, затрагивающие личность самого Байдена.

В настоящее время Байден сосредоточен на нескольких личных проектах. Значительную часть времени он уделяет написанию мемуаров и работе над созданием президентской библиотеки. Параллельно с этим бывший президент проходит курс комплексного лечения – лучевую и гормональную терапию в связи с диагностированным раком предстательной железы.

