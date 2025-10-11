Страдают те, кто рядом: Эксперт назвал важной идею ограничить число питомцев в квартирах

Текущее законодательство не ограничивает количество животных в квартирах, что часто приводит к антисанитарии и страданиям соседей. Об этом заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя инициативу депутата Госдумы Евгения Марченко ограничить число питомцев в жилье. Эксперт признал, что хотя инициатива может восприниматься как пиар-ход, она затрагивает серьёзную проблему, требующую решения.

«Понятное дело, инициатива депутата Марченко, на первый взгляд, не выглядит как вопрос, которым должен заниматься федеральный парламент. Но на самом деле озвученная проблема весьма важная и сложная. Потому что страдают ведь не те люди, которые заводят множество кошек и собак. Плохо приходится гражданам, которые рядом с такими персонажами живут», — сказал Солонников в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Эксперт отметил, что сейчас у соседей нет юридических механизмов воздействия на владельцев десятков животных, создающих антисанитарные условия в подъездах. Солонников поддержал необходимость регулирования в этой сфере, подчеркнув, что законопроект предоставляет конкретный инструмент для решения давней проблемы многоквартирных домов.

Напомним, в Госдуме предложили ограничить допустимое количество домашних животных на жилую площадь. Эксперт отметил, что предложенные поправки следует доработать таким образом, чтобы они подходили для реальных условий содержания братьев наших меньших.